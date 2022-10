Cardano feiert Geburtstag: So sieht die Zukunft für das Kryptoprojekt aus

• Cardano wurde von Ethereum-Co-Gründer Charles Hoskinson ins Leben gerufen• Cardano-Anhänger hoffen auf Blockchain der dritten Generation• Cardano führt weniger als eine Transaktion pro Sekunde durch

Vor einigen Wochen feierte Cardano seinen fünften Geburtstag. Gegründet wurde das Blockchain-Projekt von dem Ethereum-Co-Gründer Charles Hoskinson. Wie auf der Website des Projekts erklärt wird, ist Cardano ein Knotenpunkt für fünf Prinzipien: Menschen, Zweck, Technologie, Forschung und Möglichkeiten. Dabei wird Cardano von einer dezentralisierten Gemeinschaft von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Vordenkern aufgebaut, die daran glauben, dass durch Technologie alles möglich gemacht werden kann.

"Die IOHK entwickelt die Technologie, die Cardano Foundation ist für die Überwachung der Entwicklung und die Förderung von Cardano verantwortlich, während Emurgo die kommerzielle Einführung vorantreibt. Während wir Cardano aufbauen, sind wir lediglich Verwalter. Wenn das Netzwerk vollständig dezentralisiert ist, wird es der Gemeinschaft gehören, und die Gemeinschaft wird durch fortschrittliche Verwaltungsfunktionen über seine Zukunft entscheiden", wird auf der Website erklärt.

Die Roadmap des Projekts ist in fünf Ären unterteilt, die Byron-, die Shelly-, die Goguen-, die Basho- und die Voltaire-Ära. Derzeit befindet sich das Projekt in der Basho-Ära, bei der Cardano an der Skalierbarkeit der Blockchain arbeitet. Die darauffolgende Voltaire-Ära ist die letzte Phase vor Fertigstellung des Projekts und soll die vollständig dezentrale Führung der Blockchain möglich machen.

Doch wie soll es nun in Zukunft mit dem fünf Jahre alten Blockchain-Projekt weitergehen? Wie btc-echo berichtet, profitiert das große Ökosystem Cardanos durch das jüngste Update "Vasil", das Performancesteigerung und mehr Effizienz mit sich bringt. Damit macht das Vasil-Update komplexere Anwendungen auf Cardano möglich. Dementsprechend könnte der DeFi-Sektor dadurch einen regelrechten Wachstumsschub erleben. Und ein solcher Wachstumsschub käme nicht ungelegen. Laut btc-echo beläuft sich Cardanos Total Value Locked (TVL) derzeit auf nur 75 Millionen US-Dollar. Auf der DeFi-Rangliste steht man damit sogar hinter totgeglaubten Blockchains.

Außerdem fehlt Cardano derzeit noch einer der wichtigsten Bestandteile für die Massenadaption: Stablecoins. Zurzeit werden bei Cardano Token im DeFi-Bereich nämlich gegen den eigenen ADA-Coin gewertet. Das soll sich jedoch in naher Zukunft ändern. Mit DJED wird ein neuartiger und algorithmischer Stablecoin auf die Blockchain integriert, der sogar für die Zahlung von Transaktionsgebühren genutzt werden kann.

Obwohl Cardano aus der Szene laut btc-echo immer wieder ein langsames Entwicklungstempo nachgesagt wird, wirkte sich die Angewohnheit, neue technische Vorhaben gänzlich zu testen, stets positiv auf die Qualität der Ergebnisse aus. Außerdem sei der Entwicklungsverlauf genau im Rahmen der Roadmap, was für Cardano-Anhänger die Hoffnung stärkt, dass in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall mit der Blockchain der dritten Generation zu rechnen sein könnte.

Doch nicht alle sind so optimistisch gestimmt. Wie der Coincierge berichtet, bleibt Cardano wegen seiner hohen Marktkapitalisierung von fast 14,7 Milliarden US-Dollar unter den Top 10 der digitalen Vermögenswerte, jedoch reiche diese nicht aus, um negative Kritiken und Prognosen über die Kryptowährung abzuwehren. Der Ethereum-Maximalist Evan Van Ness erklärt zum Beispiel auf Twitter: "Schauen wir uns die $ADA-Zombiechain an 🧟⛓️ Nicht nur, dass Cardano weniger als eine Transaktion pro Sekunde durchführt... Uniswap führt wesentlich mehr Transaktionen durch als Cardano."

Let's check in on the $ADA zombiechain 🧟⛓️



Not only does Cardano do less than one transaction per second...



Uniswap does substantially more transactions than Cardano pic.twitter.com/wg0fNoFPck