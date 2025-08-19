Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cardano verdienen können.

Cardano kostete gestern vor 3 Jahren 0,5128 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 195,02 ADA im Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären gestern 180,06 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,9233 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,06 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 0,3147 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net