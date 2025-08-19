Profitables ADA-Investment? 19.08.2025 19:43:13

Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cardano verdienen können.

Cardano kostete gestern vor 3 Jahren 0,5128 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 195,02 ADA im Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären gestern 180,06 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,9233 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,06 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 0,3147 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,165
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
171,835
-0,5550
-0,32
Britische Pfund
0,8641
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,9409
-0,0007
-0,07
Hongkong-Dollar
9,0865
-0,0329
-0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- uS-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen