Cardano: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Cardano verdienen können.

Cardano notierte gestern vor 3 Jahren bei 0,4380 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 228,32 Cardano in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184,21 USD, da sich der Wert von Cardano am 29.09.2025 auf 0,8068 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,21 Prozent.

Am 25.10.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3232 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net

