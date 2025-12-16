ADA-Anlage 16.12.2025 19:43:22

Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cardano gewesen.

Cardano notierte am 15.12.2024 bei 1,106 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 9 044,53 Cardano in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 507,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.12.2025 auf 0,3878 USD belief. Das entspricht einem Minus von 64,93 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,3862 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,137 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1755
0,0002
0,02
Japanischer Yen
181,876
-0,5740
-0,31
Britische Pfund
0,8757
-0,0030
-0,34
Schweizer Franken
0,9345
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,1439
-0,0018
-0,02
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: US-Börsen geben nach -- ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

