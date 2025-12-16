|ADA-Anlage
|
16.12.2025 19:43:22
Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Cardano notierte am 15.12.2024 bei 1,106 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 9 044,53 Cardano in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 507,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.12.2025 auf 0,3878 USD belief. Das entspricht einem Minus von 64,93 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,3862 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,137 USD.
Redaktion finanzen.net
