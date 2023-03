Cathie Woods ARK investiert Millionen in neuen Krypto-Fonds

• ARKK: Zweite Märzwoche weist schlechteste Wochenperformance seit September 2022 auf• Wood legt neuen Krypto-Fonds auf und investiert Millionen-Betrag• Bitcoin könnte in Zukunft über eine Million US-Dollar wert sein

Schlechteste Woche seit September

Cathie Woods Investment Fonds hat sich in letzter Zeit stark auf die Aktie Tesla gestützt, wie The Street berichtet. Die Gründe hierfür seien ziemlich offensichtlich: Das Elektroauto -Unternehmen rund um Elon Musk stößt weiterhin auf großes Interesse, da die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen immer weiter zunimmt. Dennoch musste der ARK Innovation ETF (ARKK), der Flaggschiff-Fonds von ARK Invest, laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters in den letzten Wochen starke Rückgänge bei Beteiligungen wie Tesla und 2U hinnehmen. Dabei steuerte Woods ARKK im März auch auf den schlimmsten Wochenrückgang seit vergangenem September zu. Insgesamt sei der Fonds in der zweiten Märzwoche um etwa zehn Prozent gefallen, seit einem Rückgang von 11,1 Prozent in der Woche zum 23. September die schlechteste Wochenperformance. Der während der Pandemie-Maßnahmen im Jahr 2020 in die Höhe geschossene 7-Milliarden-US-Dollar-Fonds werde oft als Gradmesser für die Toleranz der Anleger gegenüber risikoreicheren Anlagen angesehen, wie Analysten laut Reuters erklären. "(ARK) ist ein gutes Stimmungsbarometer für Investitionen mit höherem Risiko und höherem Ertrag. Wenn die Anleger zu einer risikoärmeren Denkweise übergehen, tendiert dieser ETF zu einem Rückgang, da der Fonds in Wertpapiere investiert, die an langfristige Themen gebunden sind", sagte Todd Rosenbluth, Leiter der Forschungsabteilung des Datenanalystenunternehmens VettaFi. Insgesamt hat der Fonds im bisherigen Jahresverlauf jedoch um 17 Prozent zugelegt, was vor allem auf einen Zuwachs von mehr als 25 Prozent im Januar zurückzuführen ist, dem besten Monatsergebnis in seiner Geschichte.

Millionen-Investment in Bitcoin

Ebenfalls ein Sektor, an dem Wood immer wieder Interesse zeigt, ist der Kryptomarkt. Dabei ließ sie sich auch nicht von den großen Kurseinbrüchen im Jahr 2022 abschrecken, bei der viele Investoren in Panik die Flucht ergriffen. Wie The Street weiter berichtet, stellte sie dies erst kürzlich wieder unter Beweis. Insgesamt 16 Millionen US-Dollar sammelte Wood für einen neuen Krypto-Fonds ein, wie aus neuen Unterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervorgeht. Dabei stellen neun Investoren gemeinsam insgesamt 7.281.630 US-Dollar, die von The ARK Crypto Revolutions U.S. Fund LLC aufgebracht wurden. Die zusätzlichen acht Millionen US-Dollar wurden schließlich von der ARK Crypto Revolutions Cayman Fund LLC aufgebracht. Bei beiden Fonds handelt es sich um private Investmentfonds, die nur einer begrenzten Anzahl von Investoren offenstehen. Passend dazu hat Wood außerdem ihr Investment bei Coinbase, der größten Kryptowährungsbörse in den USA, aufgestockt. Insgesamt 119.429 Aktien kaufte sie hier kürzlich hinzu. Insgesamt 95.836 Aktien des Cloud-Kommunikationsunternehmens Twilio hat sie wiederum losgeschlagen hat.

Bitcoin-Zukunft: Über Eine Million US-Dollar wert?

Seit 2017 veröffentlicht ARK Invest den jährlichen "Big Ideas"-Report. "Dieser jährliche Forschungsbericht soll die technologischen Durchbrüche aufzeigen, die sich heute entwickeln und das Potenzial für ein super-exponentielles Wachstum von morgen schaffen", wird auf der Website von ARK Invest erklärt. Insgesamt stellt der Report 14 disruptive Technologietrends mit exponentiellem Entwicklungspotenzial vor. Allein vier dieser Technologietrends kommen aus dem Krypto-Space. Neben dem Bitcoin werden hier auch Digital Wallets, Public Blockchains und auf Smart Contracts basierende Netzwerke mit freudigen Zukunftsaussichten genannt. Dem Bitcoin wird im diesjährigen Report ein ganzes Kapitel gewidmet. "Wir glauben, dass die langfristigen Chancen von Bitcoin zunehmen. Trotz eines turbulenten Jahres ist Bitcoin nicht vom Fleck gekommen. Die Fundamentaldaten des Netzwerks haben sich gefestigt und die Basis der Inhaber hat sich langfristig orientiert. Die Ansteckungsgefahr, die von zentralisierten Gegenparteien ausgeht, hat die Wertvorstellungen von Bitcoin gestärkt: Dezentralisierung, Überprüfbarkeit und Transparenz," heißt es in dem Report der Investmentgesellschaft. Gleich darauf wird in dem Bericht gemutmaßt, dass der Bitcoin im nächsten Jahrzehnt sogar den Wert von einer Million US-Dollar übersteigen könnte.

Redaktion finanzen.at