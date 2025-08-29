|LINK-Investment im Blick
Chainlink: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen
Gestern vor 5 Jahren notierte Chainlink bei 15,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LINK vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,93 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 28.08.2025 gerechnet (25,15 USD), wäre das Investment nun 1 658,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,83 Prozent zugenommen.
Bei 9,574 USD erreichte die Kryptowährung am 06.09.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29,48 USD.
