Ripple gehört zu den Kryptowährungen, die in den letzten Monaten für starke Renditen gesorgt hat und noch immer für viele Investoren und Analysten ein hohes Potenzial mit Blick in die Zukunft besitzt. Auf der anderen Seite bietet Bitcoin Hyper eine Möglichkeit, bereits in der Frühphase zu investieren, langfristig von einem möglichen Wachstum profitieren zu können. Doch was ist gegenwärtig das bessere Investment? Wir haben ChatGPT gefragt und in diesem Beitrag die Antworten parat.

Ripple stabilisiert sich bei 2,50 US-Dollar

Der XRP-Token hat in den letzten Tagen deutliche Verluste verbuchen müssen und steht damit bei einem Kurs von derzeit 2,50 US-Dollar, um diesen sich der Altcoin gegenwärtig stabilisiert. Blickt man an dieser Stelle auf die vergangenen sieben Tage zurück, dann steht ein leichter Kursverlust von rund 5 Prozent zu Buche. An dieser Stelle fügt sich ein Kursverlust von mehr als 19 Prozent innerhalb von einem Monat an. Die Marktkapitalisierung liegt zudem bei rund 150 Milliarden US-Dollar.

Genau diese Marktkapitalisierung sorgt dafür, dass ChatGPT Ripple als etablierte Kryptowährung eingestuft wird, die trotz kurzfristiger Schwankungen im Kurs langfristig Stabilität bietet. Auf der anderen Seite sorgt einen immer noch nicht erfolgte Zulassung eines ersten Spot-ETFs dafür, dass das Potenzial als außerordentlich hoch von ChatGPT eingestuft wird. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass noch in diesem Jahr eine Zulassung erfolgen könnte, die für Auftrieb sorgt.

Bitcoin Hyper – Was verbirgt sich hinter dem Projekt?

Nicht wenige fragen sich an dieser Stelle, was Bitcoin Hyper darstellt bzw. was sich hinter dem Newcomer am Markt verbirgt? Das ist keine große Überraschung, denn Bitcoin Hyper ist ein vollkommener Newcomer auf dem Markt und noch nicht einmal an einer Kryprobörse gelistet. Unabhängig davon wird dem Presales ein überdurchschnittlich hohes Potenzial zugemessen, insbesondere in den kommenden Monaten. Verdeutlicht wird dies mit einer eingeworbenen Summe von fast 26 Millionen US-Dollar. Doch was verbirgt sich hinter Bitcoin Hyper? Hinter dem Projekt verbirgt sich vereinfacht gesamt ein Team, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stärken des Bitcoins mit technischer Innovation zu verbinden. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Details zu werfen.

Damit die technische Innovation in der Branche gelingt, kommt die sogenannte Bitcoin-L2-Blockchain zum Einsatz, welche als Grundlage für den Token namens $Hyper dient und vorher noch bei keinem anderen Projekt Anwendung gefunden hat. Damit einher gehen einen Vielzahl an Vorteile gegenüber der klassischen Blockchain von Bitcoin, welche als teuer, ineffizient und nur in geringem Maß skalierbar gilt. Dies sind auch die Nachteile, die mit dem Einsatz der neuen technischen Grundlage der Vergangenen angehören. Doch das ist noch nicht alles, denn eine alte Bekannte Meme-Figur sorgt bereits von der ersten Sekunde an für Bekanntheit und Vertrauen. Die Rede ist von Pepe, die zu den beliebtesten Meme-Figuren in der Kryptoszene zählt. Doch kein neues Projekt schafft es zum gewünschten Erfolg, ohne ein schlüssiges und zukunftsgerichtetes Konzept sowie die optimale Verteilung der zur Verfügung stehenden Tokens. Genau dafür hat das Projektteam entscheidende Vorarbeiten geleistet.

Welcher Coin ist für ChatGPT das bessere Investment?

ChatGPT ist bekannt für die vorausschauenden und tiefgreifenden Analysen, was auch der Grund ist, weshalb wir die KI gefragt haben, in welcher Kryptowährung das größere Potenzial steckt. Die KI hebt in diesem Zusammenhang deutlich hervor, dass sich besonders hinter Ripple vergleichsweise ein hohes Maß an Sicherheit verbirgt, aufgrund dessen, dass der Altcoin im Fokus von Großinvestoren und der SEC steht. Auf der anderen Seite darf eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden US-Dollar nicht unterschätzt werden, was das Wachstumspotenzial hemmt. Nach der Prognose von ChatGPT könnte Ripple auf rund 10 US-Dollar in den kommenden Jahren ansteigen, insbesondere nach der Zulassung eines ersten Spot-ETFs.

Im Vergleich dazu stellt ChatGPT bei Bitcoin Hyper das Risiko in den Vordergrund, was mit dem jungen Alter und der geringen Marktkapitalisierung einhergeht. Doch gleichzeitig ist es auch ein hoher Wachstumstreiber, denn während sich Solana gemäß der KI in den kommenden Jahren verdoppelt, könnte sich der Token von Bitcoin Hyper vervielfachen. Ein realistisches Szenario in diesem Zusammenhang ist ein Anstieg des Kurses um Faktor 10 und größer. Dabei gilt, je früher das Investment getätigt wird in der Presale-Phase, desto höher ist das Wachstumspotenzial.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört, was auch ChatGPT bestätigt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen.

Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

