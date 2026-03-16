|
16.03.2026 16:05:15
Circle Internet Group (CRCL) Stock Climbs As Bitcoin Strength, Analyst Upgrade Boost Shares
This article Circle Internet Group (CRCL) Stock Climbs As Bitcoin Strength, Analyst Upgrade Boost Shares originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1499
|
0,0073
|
|
0,64
|Japanischer Yen
|
183,05
|
0,6800
|
|
0,37
|Britische Pfund
|
0,8638
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9056
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,0038
|
0,0617
|
|
0,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.