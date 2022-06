Circle will Ende Juni den Euro-basierten Stablecoin EUROC herausgeben

• Zweiter Stablecoin für Circle, nach USD Coin• Vollbesicherung durch Rücklagen in Euro, kein spekulativer Anteil• Kollidiert der Token mit der EU-Krypto-Regulierung?

Während Tether zunehmend unter Druck gerät, bereitet Circle den Launch eines neuen Stablecoin vor.

Nach dem US-Stablecoin USDC ist der EUROC-Token die zweite digitale Währung aus dem Hause Circle. Das Unternehmen machte Anfang des Jahres auf sich aufmerksam, als es seinen Wert durch einen SPAC-Deal verdoppelte, wie bei BTC-ECHO zu lesen ist.

Der erste Stablecoin von Circle, der USD Coin, liegt mit einer Marktkapitalisierung von 55,8 Milliarden US-Dollar nach Daten von CoinMarketCap direkt hinter Tether mit 66,8 Milliarden US-Dollar auf Platz vier der größten Kryptowährungen (Stand 26.06.2022). Und genau wie beim US-amerikanischen Pendant setzt das Unternehmen auf die Vollbesicherung ohne spekulativen Anteil.

Auf Twitter kündigte das Unternehmen den Launch auf der Ethereum-Blockchain an.

1/ Get ready for #EuroCoin!



Euro Coin (EUROC) is our newest #stablecoin that will launch on June 30th.



We designed it with the same full-reserve model as #USDC so that it’s always redeemable 1:1 for euros. See how to get it https://t.co/3PclycHxPk