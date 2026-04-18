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18.04.2026 09:05:00
Could Bitcoin Actually Hit $200,000 Before 2028?
Is it within the realm of possibility that Bitcoin (CRYPTO: BTC) could reach $200,000 per coin before 2028, considering that it's priced around $72,450 today?To answer this question, let's make a quick projection using the coin's average annual return and determine whether this price target is feasible.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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