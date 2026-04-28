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28.04.2026 23:39:14
Crypto Markets Today, April 28: Bitcoin Slips Slightly as Geopolitical Tensions Weigh on Risk Sentiment
As of 5.00 PM Eastern time, Bitcoin (CRYPTO:BTC) had slipped 0.6% to $76,458.77, Ethereum (CRYPTO:ETH) inched up 0.3% to $2,296.30 and Solana (CRYPTO:SOL) slid 0.5% to $83.87 as major players consolidated near recent ranges.The major cryptocurrencies barely moved today. Cardano and Dogecoin were two of the biggest gainers in the top 20 cryptos by market cap, though with no obvious triggers. Spot Bitcoin ETFs saw over $263.20 million in outflows yesterday, suggesting that the optimism of recent weeks is starting to fade.Robinhood Markets fell following disappointing results. The popular brokerage missed analysts’ expectations and its Q1crypto trading revenues declined by 47% year-over-year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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