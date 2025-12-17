Euro - Hongkong-Dollar

9,1211
 HKD
-0,0131
-0,14 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
Konjunktur im Fokus 17.12.2025 21:06:00

Darum bleibt der Euro zum Dollar stabil

Darum bleibt der Euro zum Dollar stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch unter dem Strich kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Abend zuletzt 1,1745 US-Dollar. Am Morgen war der Kurs noch in Richtung der Marke von 1,17 Dollar gesunken, hatte sich dann aber gefangen.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1722 (Dienstag: 1,1776) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8491) Euro.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Dezember überraschend erneut eingetrübt. Die verschlechterten Erwartungen drückten auf das Konsumklima. "Die Talfahrt der deutschen Industrie geht weiter", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Selbst steigende Auftragseingänge im Rüstungsbereich würden die Erwartungen nicht aufhellen. "Die Stimmung in der deutschen Industrie ist regelrecht vergiftet", so Kater.

Die Daten bewegten den Markt nicht, da sie laut Experten kurzfristig keine Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB haben dürfte. "Die Europäische Zentralbank wird die konjunkturelle Entwicklung im Auge behalten, Einfluss auf die morgen anstehende Zinsentscheidung wird der Ifo-Rückgang aber nicht haben", kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren sei."

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Vizepräsident: Warnung vor Kursverlusten an den Börsen durch KI-Schock
Unsicherheiten steigen: EZB warnt vor möglichen Risiken an den Aktienmärkten
Euro laut EZB `neutral bewertet` - Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Wara1982 / Shutterstock.com,Vladimir Koletic / Shutterstock.com,Istockphoto,gopixa / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1723
-0,0019
-0,16
Japanischer Yen
182,416
-0,3040
-0,17
Britische Pfund
0,8762
-0,0016
-0,18
Schweizer Franken
0,9312
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
9,1211
-0,0131
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen