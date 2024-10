Darum kann der Euro seine Kursverluste zum Dollar aufhalten

Nach seiner Stabilisierung wurde er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0943 US-Dollar gehandelt. Am Donnerstag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,09 Dollar gefallen. Dies war der tiefste Stand seit August. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Freitagnachmittag in Frankfurt auf 1,0938 (Donnerstag: 1,0932) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9142 (0,9147) Euro.

Im Oktober hatte sich das Konsumklima der Universität von Michigan eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Die Inflationserwartungen auf Sicht von einem Jahr stiegen etwas an. Zudem sind die Erzeugerpreise im September im Jahresvergleich stärker gestiegen als erwartet. Die Daten wirkten sich allerdings nur geringfügig auf den Dollar aus.

Zuletzt hatte dieser von der Spekulation Auftrieb erhalten, dass die Leitzinsen in den USA weniger stark gesenkt werden als gedacht. Der Anstieg der Verbraucherpreise war im September höher als erwartet ausgefallen, wie entsprechende Daten tags zuvor verdeutlicht hatten. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wurden so gedämpft. An den Finanzmärkten wird jedoch weiterhin mit einer Leitzinssenkung im November um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, hat sich offen für eine Zinspause im November gezeigt. Er habe kein Problem damit, eine Zinssitzung ohne eine Senkung durchzuführen, sagte er dem "Wall Street Journal".

