Darum steigt der Eurokurs etwas an

Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1325 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1373 Dollar festgesetzt.

Die Aufmerksamkeit richtet sich zum Wochenschuss auf eine Reihe von Konjunkturnachrichten. Neben Stimmungsdaten für das verarbeitende Gewerbe stehe die Schnellschätzung der Verbraucherpreise für den Euroraum im Fokus, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Daten in den großen Euroländern ließen auf eine leicht sinkende Jahresteuerungsrate für April in Höhe von 2,1 Prozent schließen. Der Trend der sinkenden Teuerung stehe einer weiteren Lockerung der EZB- Geldpolitik wohl nicht im Wege.

Highlight des Tages ist aber den Helaba-Experten zufolge der am Nachmittag anstehende Arbeitsmarktbericht in den USA. Dieser kann die Zinserwartungen und das Marktgeschehen beeinflussen, da die US-Notenbank neben dem Ziel der Preisniveaustabilität auch eine maximale Beschäftigung anstrebt. Hinweise auf eine merkliche Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus gebe es zwar vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht. Diese lägen auf einem historisch gesehen niedrigen Niveau. Allerdings habe am Mittwoch der Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP ein Beschäftigungszuwachs in der Privatwirtschaft von nur 62.000 aufgewiesen. Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für den Jobbericht nicht zu hochgesteckt werden.

Zu erwähnen sind laut der Helaba auch die Lohnsteigerungen, deren Dynamik sich bis zuletzt nur geringfügig abgeschwächt habe. Insgesamt werde der Arbeitsmarktbericht wohl nicht zu einer Forcierung der Konjunktursorgen beitragen, und die US-Notenbank sollte daher nicht unter Druck kommen, die Zinsen schnell zu senken.

