Das blitzschnelle Geld der Zukunft: Coinfinity führt als erster Bitcoin Broker Österreichs das Bitcoin-Lightning-Netzwerk für alle User ein.

Ab heute bietet Coinfinity seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Bitcoin-Transaktionen über das Lightning-Netzwerk durchzuführen. Dieses Netzwerk ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Transaktionsgebühren und eine wesentlich schnellere Abwicklung der Transaktionen - ähnlich dem Unterschied zwischen einer Kreditkartenzahlung und einer herkömmlichen Banküberweisung.

In einem nächsten Schritt sollen auch Bitcoin-Sparpläne über das Lightning-Netzwerk eingeführt werden, gefolgt von der Möglichkeit, ebenfalls Bitcoin-Verkäufe abzuwickeln. Das Lightning-Netzwerk erlaubt es, Bitcoin-Transaktionen in Sekundenschnelle und mit minimalen Gebühren abzuwickeln. Dies ist besonders wichtig, da die On-Chain Gebühren bei weiterhin steigender Beliebtheit und Nutzung von Bitcoin auch in Zukunft voraussichtlich stark ansteigen werden.

Das Lightning-Netzwerk, eine "Second-Layer"-Lösung, adressiert das sogenannte Blockchain-Trilemma: die Balance zwischen Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit. Während die Dezentralität und die Netzwerksicherheit von Bitcoin unbestritten sind - es gab bisher keinen erfolgreichen Hack der Blockchain -, sorgt die bewusste Limitierung der Transaktionskapazität pro Block für längere Wartezeiten und höhere Gebühren. Hier setzt das Lightning-Netzwerk an und ermöglicht es, zahlreiche Transaktionen kleinerer Beträge schnell und kostengünstig durchzuführen.

Das neue Lightning-Feature ist ab sofort für alle User im Coinfinity Web-Portal und in der Coinfinity App verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie auf https://coinfinity.co/ und im spezifischen Blogpost auf https://coinfinity.co/blog/bitcoin-kaufen-ueber-lightning.

