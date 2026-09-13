Krypto-Marktbericht 13.09.2026 09:48:20

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,20 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 77.090,64 US-Dollar wert, nach 77.245,65 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 10,2 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 54,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (53,61 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,38 Prozent auf 2.515,53 US-Dollar, nach 2.525,19 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,55 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 225,16 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 226,41 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 1,359 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 540,13 US-Dollar am Vortag auf 533,11 US-Dollar nach unten (1,30 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2071 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2073 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1800 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1797 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3399 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3399 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Sonntagvormittag nach. Um 0,63 Prozent auf 722,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 727,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0848 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0844 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,87 Prozent auf 100,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,24 Prozent auf 7,384 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,402 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,50 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7244 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7193 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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