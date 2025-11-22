Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den Kryptomarkt steckt derzeit in einer ganz schwierigen Phase, die von starken Verlusten geprägt ist. Kaum eine Kryptowährung, von Altcoin bis Newcomer, bleibt derzeit verschont. Doch wie sehen die Details aus und woran liegt es, dass der Kryptomarkt derart stark an Wert verliert? Wir haben uns einen Überblick verschafft und die wichtigsten Einzelheiten in diesem Beitrag zusammengefasst.

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Die Gründe für das Blutbad im Überblick!

Wer nach den Gründen für das aktuelle Blutbad am Kryptomarkt sucht, wird insbesondere bei Händlern fündig, die über die letzten Monate hinweg stark gehebelte Positionen aufgebaut haben. Anfänglich sah alles nach einer leichten Korrektur aus, die infolge von schlechten Aussichten auf weitere Zinssenkung in den kommenden Monaten in den USA ausgelöst wurde. Daraus entwickelte sich allerdings binnen weniger Tage eine Kettenreaktion, die dazu führte, dass die gehebelten Positionen, welche üblich am Kryptomarkt sind, zunehmend und teils schlagartig geschlossen wurden.Mit Blick auf die kommenden Wochen ist nicht davon auszugehen, dass es zeitnah zu einer Erholung in einem deutlichen Ausmaß kommen wird. Doch nun ein Blick auf die Entwicklung der größten Kryptowährungen!

Bitcoin peilt 80.000 US-Dollar an

Für den Bitcoin ging es in den letzten Tagen deutlich abwärts, zeitweise drohte sogar der Altcoin auf die Support-Marke von 80.000 US-Dollar zurückzufallen. Mit solch einem Szenario haben vor wenigen Wochen nur ganz wenige Menschen aus der Kryptoszene gerechnet. Blickt man derzeit auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht der Bitcoin bei einem Minus von rund 12,5 Prozent. Direkt daran schließt sich ein Verlust von 23,5 Prozent innerhalb eines Monats an. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf 1,67 Billionen US-Dollar abgerutscht.

Ethereum fällt deutlich unter 3.000 US-Dollar

Die zweitgrößte Kryptowährung am Markt pendelt derzeit rund um einen Preis von 2.750 US-Dollar und liegt damit deutlich unterhalb der Kursmarke von 3.000 US-Dollar, welche als starker Support gilt. Mit mehr als 13 Prozent fallen die Verluste innerhalb der vergangenen 7 Tage nochmals leicht höher aus als beim Bitcoin. Betrachtet man zudem einen Monat zurückliegend, dann steht der Altcoin bei einem Minus von fast 30 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt damit noch bei 330 Milliarden US-Dollar, Tendenz fallend.

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Ripple fällt deutlich unter 2 US-Dollar

Der Altcoin Ripple schlug zuletzt eine andere Entwicklung ein, hat in den letzten Tagen allerdings genauso mit starken Kursverlusten zu kämpfen. Wirft man beispielsweise auch beim XRP-Token auf die abgelaufenen sieben Tage zurück, dann steht ein Minus im Preis von 15 Prozent in den Büchern. Die Entwicklung in 30 Tagen zeigt sich daran anknüpfend mit – 20 Prozent deutlich negativ, jedoch geringer, als beispielsweise bei Ripple. Ein zentraler Punkt, der trotz aktueller Verluste für Optimismus sorgt, ist in diesem Zusammenhang die ausstehende Genehmigung eines ersten XRP-Spot-ETFs.

Solana steht knapp über 125 US-Dollar

Der Altcoin Solana steht derzeit knapp über 125 US-Dollar und könnte bereits in den kommenden Tagen zurück auf den wichtigen Support von 100 US-Dollar fallen. Damit liegt der SOL-Token mit Blick auf die vergangenen 30 Tage bei einem Minus von 32 Prozent, in Verbindung mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der vergangenen sieben Tage liegt zudem bei einem Minus von knapp über Prozent. An dieser Stelle gilt es allerdings anzufügen, dass sich die Situation rund um Solana sehr schnell ändern könnte. Das Stichwort lautet auch hier Spot-ETF.

Bitcoin Hyper revolutioniert den Kryptomarkt!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört, was auch ChatGPT bestätigt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin beispielsweise bei rund 1,7 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.