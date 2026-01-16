|Vor US-Daten
|
16.01.2026 21:06:46
Deshalb bewegt sich der Euro zum Dollar tiefer
Im europäischen Geschäft war der Euro nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump bis auf 1,1585 Dollar abgerutscht. Dies war der tiefste Stand seit Ende November. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1595 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1617 (Donnerstag: 1,1624) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8602) Euro.
Trump äußerte sich zurückhaltend zu der am Markt erwarteten Nominierung seines Wirtschaftsberaters Kevin Hassett als Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell. Hassett gilt als umstritten, da er wie der US-Präsident eine sehr lockere Geldpolitik befürwortet und damit das Risiko steigender Inflation in Kauf nimmt. Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle am Devisenmarkt. Die Industrieproduktion war Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen.
/edh/la/nas
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com,OlgaNik / Shutterstock.com,Winiki / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.