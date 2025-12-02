Devisen: Euro bei 1,16 Dollar wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in der Nähe der 1,16-Dollar-Marke nur wenig vom Fleck bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt im New Yorker Handel 1,1616 US-Dollar, was im oberen Mittelfeld der Tagesspanne lag. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1614 (Montag: 1,1646) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8610 (0,8586) Euro.

In der Eurozone hatte sich der Preisauftrieb zuletzt unerwartet verstärkt. Im November waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, nachdem die Rate im Vormonat noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Vor allem der Preisanstieg für Dienstleistungen trieb die Inflation an.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. "Damit dürfte die Kernteuerungsrate im vierten Quartal dieses Jahres klar über den Erwartungen der EZB liegen", kommentierte Commerzbank-Experte Vincent Stamer. Das spreche einmal mehr dafür, dass die EZB die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau hält. Da an den Märkten am 18. Dezember auch keine Zinssenkung der EZB erwartet wird, hielt sich der Euro zuletzt in einer engen Handelsspanne.

In den USA jedoch gilt eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte mittlerweile als fest eingepreist, wenn die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Entscheidung bekanntgibt. Auch hier gilt das Überraschungspotenzial mittlerweile als niedrig. Von dort kamen am Dienstag im Tagesverlauf auch keine wichtigen Konjunkturdaten. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden./tih/mis