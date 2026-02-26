26.02.2026 16:56:38

Devisen: Euro bewegt sich weiter um 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter um 1,18 US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1796 Dollar. Das war etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1814 (Mittwoch: 1,1784) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8464 (0,8486) Euro.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen wird.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt kaum. Die von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung trübte sich im Februar unerwartet ein. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8719 (0,8714) britische Pfund, 184,37 (184,70) japanische Yen und 0,9140 (0,9130) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.184 Dollar. Das waren etwa 19 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/

