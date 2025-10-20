Devisen: Euro bleibt weitgehend stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag auch im US-Handel weitgehend stabil gezeigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1644 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im späten europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1655 (Freitag: 1,1681) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8580 (0,8560) Euro gekostet.

Ein weiteres Alarmzeichen für Frankreichs Regierung spielte am Devisenmarkt kaum eine Rolle: Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Kreditwürdigkeit des hoch verschuldeten Landes von "AA-" auf "A+" abgestuft. Obwohl zuletzt ein Entwurf für den Haushalt eingebracht wurde, bleibe die Unsicherheit bestehen, hieß es zur Begründung. Durch die schlechtere Bewertung kann die Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen steigen. Erst im September hatte Fitch die Note für die Kreditwürdigkeit des Landes von "AA-" auf "A+" reduziert./la/edh/he