Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte etwas schwächer -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen

Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebebfalls Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gibt ihre Gewinne ab rutscht auf rotes Terrain.

Der ATX markierte seinen Erstkurs bei 5.619,76 Punkten, im Verlauf kann die Gewinnzone aber nicht verteidigt werden.

Thema des Handelstages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung.

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine ruhige Meldungslage vor. Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen.

Zudem stehen am Abend Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla auf der Agenda, die insbesondere im Techbereich für Bewegung sorgen könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen sich im Verlauf doch dem Abwärtstrend ergeben zu haben.

Der DAX startete 0,07 Prozent tiefer bei 24.878,23 Zählern in den Handel und pendelte zunächst weiter um seinen Vortagesstand, aktuell sind leichte Verluste zu sehen.

Zur Wochenmitte dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit Abgaben und schloss 0,83 Prozent tiefer bei 49.003,04 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr unterdessen Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 23.817,10 Zählern.

Die Stimmung an der Wall Street war damit dennoch besser als von etlichen Marktbeobachtern vorausgesagt.

"Diese Woche ist entscheidend für die kurzfristige Marktstimmung im weiteren Verlauf des Jahres 2026. Die Geschichte zeigt, dass ein starker Januar oft den Rahmen für den Rest des Jahres vorgibt, wobei die Anlegerpsychologie eine übergeordnete Rolle spielt", bemühte eChefmarktstratege Chris Brigati von SWBC die Geschichte. Im Haushaltsstreit um die Finanzierung der Heimatschutzbehörde (ICE) schickt US-Präsident Donald Trump nach den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis. Beobachter werten dieses Vorgehen als Versuch der Deeskalation und Aufarbeitung der Geschehnisse.

Am Dienstag begann die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Von der Fed wird keine Änderung des Leitzinses erwartet. Da sich die Amtszeit von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dem Ende zuneigt, könnte er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben. Insofern versprechen seine Kommentare am Mittwoch spannender zu werden als üblich.

ASIEN

Die Börsen in Asien legten zur Wochenmitte zu.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 lange Zeit in der Verlustzone, schaffte es im späten Verlauf aber auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 53.358,71 Punkten.

Leichte Gewinne wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite um 0,27 Prozent auf 4.151,24 Einheiten nach oben ging.

Kräftigere Gewinne fuhr daneben der Markt in Hongkong ein - der Hang Seng legte 2,39 Prozent auf 27.774,04 Zähler zu.

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Rückenwind kam vor allem von kräftigen Kursgewinnen bei Technologie- und KI-nahen Titeln im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen großer US-Techkonzerne. Die Zurückhaltung mancher Anleger vor dem später am Tag erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed trat dabei in den Hintergrund.

In Asien spiegelte sich die positive Stimmung vor allem in Kursgewinnen bei Halbleiter- und Rechenzentrumsaktien wider. Anleger positionierten sich im Vorfeld der Zahlenvorlage mehrerer US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor. So werden im am Abend unter anderem Microsoft, Meta, Tesla/a> berichten, am Donnerstag folgt Apple mit seine Quartalszahlen.

