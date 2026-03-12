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12.03.2026 20:13:38
Devisen: Euro im US-Handel knapp über 1,15 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel knapp über 1,15 Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1514 Dollar und damit einen halben Cent weniger als noch im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1547 (Mittwoch: 1,1581) Dollar fest.
Belastet wird der Euro aktuell durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohölpreise; denn der Dollar ist als Krisenwährung gefragt. Die USA sind ein Nettoexporteur an Rohöl.
Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion sowie der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten, im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer./la/mis
Devisenkurse
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1,1425
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182,4
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|Schweizer Franken
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0,9037
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|Hongkong-Dollar
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8,9431
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