Devisen: Euro im US-Handel stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel stabil gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0390 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0370 (Dienstag: 1,0324) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9643 (0,9686) Euro gekostet.

In den USA war die Inflation im Januar auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich laut US-Arbeitsministerium um 3,0 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 2,9 Prozent erwartet. Die Erwartungen, dass die US-Notenbank auf absehbare Zeit die Leitzinsen senken könnte, sind gesunken. Dies hatte den US-Dollar merklich gestützt und im Gegenzug den Euro belastet. Er erholte sich jedoch rasch wieder.

"Auch wenn man nicht zu viel in die Daten eines Monats hineinlesen sollte, ist das Risiko gestiegen, dass die Inflation über dem Ziel der Fed von zwei Prozent bleibt", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. Dies gelte umso mehr, als die Zollerhöhungen der Trump-Administration zumindest vorübergehend für weiteren Preisdruck sorgen könnten. "In diesem Umfeld ist eine weitere Zinssenkung der Fed vorerst vom Tisch", heißt es in einem Kommentar. Die Notenbank hatte bereits auf ihrer letzten Sitzung im Januar die Zinsen nicht angetastet./jsl/edh/he