|
20.01.2026 20:50:38
Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1728 (Montag: 1,1631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8597) Euro./ck/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1717
|
0,0068
|
|
0,58
|Japanischer Yen
|
185,403
|
1,2530
|
|
0,68
|Britische Pfund
|
0,8723
|
0,0048
|
|
0,55
|Schweizer Franken
|
0,9259
|
-0,0028
|
|
-0,30
|Hongkong-Dollar
|
9,1387
|
0,0560
|
|
0,62
