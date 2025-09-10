|
10.09.2025 20:29:39
Devisen: Euro kaum verändert zum US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.
Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.
Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts./mis/nas
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1701
|
-0,0011
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
172,41
|
-0,1900
|
|
-0,11
|Britische Pfund
|
0,8646
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9348
|
0,0009
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,1144
|
-0,0069
|
|
-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen mit Verlusten -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.