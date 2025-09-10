10.09.2025 20:29:39

Devisen: Euro kaum verändert zum US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.

Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts./mis/nas

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1701
-0,0011
-0,09
Japanischer Yen
172,41
-0,1900
-0,11
Britische Pfund
0,8646
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9348
0,0009
0,10
Hongkong-Dollar
9,1144
-0,0069
-0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen mit Verlusten -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen