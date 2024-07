Devisen: Euro legt noch etwas zu

Der Euro hat am Freitag im späten US- Devisenhandel die Gewinne noch etwas ausgebaut. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0836 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0824 (Donnerstag: 1,0800) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9238 (0,9259) Euro gekostet.

Der am Vormittag (Ortszeit) veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht belastete den Dollar. Es gab erneut Signale für eine schrittweise Abkühlung. Im Juni wurden zwar mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Entwicklung fiel in den beiden Monaten zuvor allerdings deutlich schwächer aus als bisher bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg auf niedrigem Niveau an und erreichte den höchsten Stand seit Ende 2021. Die Löhne legten weniger zu als zuletzt.

NEW YORK (dpa-AFX)