Devisen: Euro legt vor Fed-Entscheidung etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1131 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1124 (Dienstag: 1,1139) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8989 (0,8977) Euro.

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Es gilt als sicher, dass die Fed die Zinswende einläuten und die Leitzinsen erstmals seit der Inflationswelle senken wird. Die Verunsicherung ist im Vorfeld jedoch groß. Schließlich ist unklar, wie stark der Zinsschritt ausfallen wird.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg erwartet eine Mehrheit der befragten Volkswirte eine Verringerung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 bis 5,25 Prozent. An den Finanzmärkten wurde zuletzt aber zunehmend auf einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte spekuliert. "Ob 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte, einige Marktteilnehmer werden heute Abend auf dem falschen Fuß erwischt werden und wohl Positionen ausgleichen müssen", kommentierten Experten der Dekabank.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet unterdessen nicht mit schnellen Zinssenkungen in der Eurozone . Seiner Einschätzung nach gilt es als sicher, dass "die Leitzinsen nicht so schnell und stark heruntergehen, wie sie heraufgegangen sind", sagte Nagel am Mittwoch in Frankfurt. Weil die weiteren Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien, "können die Zeitabstände zwischen den potenziellen Schritten variieren".

Unterdessen hat das britische Pfund nach Inflationsdaten deutlich zugelegt. Im August hielt sich die Inflationsrate in Großbritannien zwar unverändert bei 2,2 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet werden, stieg allerdings von 3,3 auf 3,6 Prozent, was gegen eine weitere Zinssenkung der britischen Notenbank spricht. Der Kurs des britischen Pfundes stieg auf ein Tageshoch von 1,3254 Dollar. Am Morgen hatte es noch rund einen Cent niedriger notiert.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84225 (0,84278) britische Pfund, 157,94 (156,71) japanische Yen und 0,9388 (0,9405) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2570 Dollar gehandelt. Das sind etwa zwei Dollar mehr als am Vortag./jsl/lfi/nas