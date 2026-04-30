30.04.2026 20:58:38

Devisen: Euro steigt auf Tageshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel die Gewinne ausgebaut. Mit 1,1740 Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch. Im frühen europäischen Handel war sie noch unter Druck geraten und auf den niedrigsten Stand seit Anfang April gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1702 (Mittwoch: 1,1706) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8545 (0,8542) Euro gekostet.

Die EZB hat die Leitzinsen im Euroraum trotz des Inflationsschubs infolge des Iran-Kriegs unverändert belassen. Volkswirte erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird - möglicherweise schon im Juni. Das würde den Euro tendenziell stützen. "Je länger der Krieg anhält und je länger die Energiepreise auf hohem Niveau bleiben, desto stärker wird sich dies voraussichtlich auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt. Bereits auf der aktuellen Sitzung des EZB-Rates sei die Möglichkeit einer Zinserhöhung "eingehend diskutiert worden"./bek/he

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