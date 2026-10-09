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09.10.2026 20:58:38
Devisen: Euro steigt im US-Handel wieder über 1,12 US-Dollar
Im europäischen Nachmittagsgeschäft war sie etwas darunter gerutscht, nachdem der Euro dort am Morgen noch bis auf 1,1243 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1206 (Donnerstag: 1,1186) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8923 (0,8939) Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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