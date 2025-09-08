08.09.2025 09:40:38

Devisen: Euro steigt leicht nach deutschen Konjunkturdaten - Yen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1728 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Gestützt wurde der Euro durch die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und durch Produktionsdaten aus der deutschen Industrie, die besser als erwartet ausgefallen waren.

Im Juli war die Produktion in Industriebetrieben in Deutschland unerwartet stark gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu. Trotz der überraschend starken Produktion blicken Ökonomen aber eher skeptisch auf die weitere Entwicklung. Zudem waren deutsche Exportdaten am Morgen schwächer als erwartet ausgefallen.

Generell wird der Euro weiter durch die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte des Monats gestützt. "Ein leicht enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht verstärkte die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Im Vergleich zum deutlichen Anstieg am Freitag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten hielt sich die Kursbewegung beim Euro aber in Grenzen.

Kursverluste zeigten sich hingegen beim japanischen Yen. Zwar hat sich Japans Wirtschaft im Frühjahr stärker entwickelt als bisher bekannt, wie aus revidierten Daten vom Montag hervorgeht. Zuvor war aber Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba nach weniger als einem Jahr im Amt zurückgetreten. Er übernahm damit die Verantwortung für den Verlust der Parlamentsmehrheit bei der Oberhauswahl im Juli./jkr/mis

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1732
0,0012
0,10
Japanischer Yen
173,0945
-0,3525
-0,20
Britische Pfund
0,868
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9337
-0,0015
-0,16
Hongkong-Dollar
9,1421
0,0051
0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.09.25 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX legt im Montagshandel zu -- Japans Premier tritt zurück - Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legt zum Wochenstart zu. In Fernost dominieren zum Wochenstart die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen