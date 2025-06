Devisen: Euro steigt über 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im New Yorker Handel über 1,14 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1429 Dollar. Stunden zuvor hatte der Euro-Kurs unter 1,14 Dollar gestanden, nachdem das Tageshoch im frühen europäischen Handel 1,1439 Dollar betragen hatte.

Am Devisenmarkt schauen die Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Diese haben nach Angaben Pekinger Staatsmedien in London begonnen. Es ist das erste Treffen im Rahmen des Beratungsmechanismus für Wirtschaft und Handel zwischen den beiden Ländern, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Der weiter schwelende Handelskonflikt belastet tendenziell das Wirtschaftswachstum und auch das Vertrauen in den US-Dollar./tih/he