|
25.02.2026 21:02:39
Devisen: Euro steigt über 1,18 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel über 1,18 US-Dollar geklettert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1806 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8486 (0,8491) Euro gekostet.
Insgesamt hielten sich die Bewegungen weiter in Grenzen. Der Euro bleibe in der Defensive, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.
Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse. Donald Trump hob insbesondere die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervor./edh/jsl/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,178
|
-0,0034
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
184,2
|
-0,4500
|
|
-0,24
|Britische Pfund
|
0,8746
|
0,0034
|
|
0,39
|Schweizer Franken
|
0,9127
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,2144
|
-0,0232
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.