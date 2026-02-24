|
24.02.2026 20:59:38
Devisen: Euro wenig verändert
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel wenig bewegt und sein Niveau aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar festgesetzt Der Dollar hatte damit 0,8491 (0,8486) Euro gekostet.
Der Kurs des Euro habe sich damit nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiert die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt.
Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher./edh/jsl/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0031
|
|
0,26
|Japanischer Yen
|
184,69
|
1,2400
|
|
0,68
|Britische Pfund
|
0,8713
|
-0,0012
|
|
-0,14
|Schweizer Franken
|
0,9125
|
0,0007
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,2313
|
0,0203
|
|
0,22
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.