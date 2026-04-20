20.04.2026 21:12:38

Devisen: Euro zum Dollar stabil - Unsichere Kriegslage im Iran prägt das Bild

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn nach seinem Rücksetzer vom Freitagnachmittag stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montag zuletzt in New York zu 1,1783 US-Dollar gehandelt und damit etwas erholt vom Tagestief. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1760 (Freitag: 1,1797) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8476) Euro.

Die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus war nur von kurzer Dauer. Im Fokus blieb die Frage, ob eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA realistisch ist. Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause am Mittwoch ist der Fortgang weiter offen.

Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde als Hürde für weitere Gespräche bezeichnet.

Am Montag sagte Donald Trump, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem sagte der US-Präsident, eine Verlängerung des Waffenstillstandes sei "sehr unwahrscheinlich". Ferner werde er die Straße von Hormus nicht vor Unterzeichnung eines Deals öffnen./tih/he

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