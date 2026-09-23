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23.09.2026 21:09:38
Devisen: Eurokurs bleibt unter Druck - Tief seit Ende Juli
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel seine Verluste aus dem europäischen Geschäft noch etwas ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung fiel zwischenzeitlich bis auf 1,1370 US-Dollar, den tiefsten Stand seit Ende. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1387 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1411 (Dienstag: 1,1463) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8763 (0,8723) Euro.
Steigende Ölpreise sorgten für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Dies stützte den Dollar, während der Euro im Gegenzug stärker unter Druck geriet. Auftrieb erhielt die US-Valuta auch von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. Im September hat sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen jeweils überraschend verbessert./edh/zb
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1386
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-0,0066
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-0,58
|Japanischer Yen
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180,19
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0,0000
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0,00
|Britische Pfund
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0,8597
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0,0016
|
|
0,19
|Schweizer Franken
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0,9397
|
-0,0001
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|
-0,01
|Hongkong-Dollar
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8,9311
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-0,0486
|
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-0,54
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