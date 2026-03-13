13.03.2026 16:17:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1476 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurox ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1476 (Donnerstag: 1,1547) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8713 (0,8660) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86503 (0,86243) britische Pfund, 182,85 (183,43) japanische Yen und 0,9034 (0,9028) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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