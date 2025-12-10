10.12.2025 16:50:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1634 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurox ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1634 (Dienstag: 1,1637) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8595 (0,8593) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87410 (0,87350) britische Pfund, 182,32 (181,96) japanische Yen und 0,9356 (0,9385) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,176
0,0068
0,59
Japanischer Yen
182,46
0,0800
0,04
Britische Pfund
0,8761
0,0022
0,25
Schweizer Franken
0,9323
-0,0031
-0,34
Hongkong-Dollar
9,1514
0,0551
0,61
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

