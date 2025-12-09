|
09.12.2025 16:07:38
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1637 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1637 (Montag: 1,1655) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8593 (0,8580) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87350 (0,87460) britische Pfund, 181,96 (181,29) japanische Yen und 0,9385 (0,9388) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1628
|
-0,0010
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
182,37
|
0,9400
|
|
0,52
|Britische Pfund
|
0,8742
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9377
|
-0,0013
|
|
-0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,0484
|
-0,0058
|
|
-0,06
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.