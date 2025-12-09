09.12.2025 16:07:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1637 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1637 (Montag: 1,1655) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8593 (0,8580) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87350 (0,87460) britische Pfund, 181,96 (181,29) japanische Yen und 0,9385 (0,9388) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1628
-0,0010
-0,09
Japanischer Yen
182,37
0,9400
0,52
Britische Pfund
0,8742
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,9377
-0,0013
-0,14
Hongkong-Dollar
9,0484
-0,0058
-0,06
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

