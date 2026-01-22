22.01.2026 16:16:39

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1706 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Mittwoch: 1,1739) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8518) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87220 (0,87440) britische Pfund, 185,88 (185,23) japanische Yen und 0,9283 (0,9268) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
