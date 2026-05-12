12.05.2026 16:13:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1738 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1738 (Montag: 1,1765) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8519 (0,8499) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86803 (0,86488) britische Pfund, 184,98 (184,87) japanische Yen und 0,9172 (0,9163) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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