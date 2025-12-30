30.12.2025 16:10:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1757 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1757 (Montag: 1,1766) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8505 (0,8499) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87120 (0,87260) britische Pfund, 183,48 (183,97) japanische Yen und 0,9293 (0,9293) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1746
-0,0002
-0,01
Japanischer Yen
183,9525
0,2625
0,14
Britische Pfund
0,8709
-0,0014
-0,15
Schweizer Franken
0,93
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1421
0,0020
0,02
Währungsrechner
mehr

