17.02.2026 16:19:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1826 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1826 (Montag: 1,1855) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8455 (0,8435) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87330 (0,86900) britische Pfund, 181,06 (181,79) japanische Yen und 0,9116 (0,9129) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

