29.10.2025 16:11:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1636 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1636 (Dienstag: 1,1630) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8594 (0,8598) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88070 (0,87600) britische Pfund, 177,07 (177,11) japanische Yen und 0,9278 (0,9262) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1536
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
177,662
-0,6180
-0,35
Britische Pfund
0,8772
-0,0023
-0,26
Schweizer Franken
0,9285
0,0012
0,12
Hongkong-Dollar
8,9646
-0,0231
-0,26
Währungsrechner
mehr

