05.09.2025 16:29:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1697 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1697 (Donnerstag: 1,1647) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8585) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86780 (0,86630) britische Pfund, 173,09 (172,76) japanische Yen und 0,9390 (0,9383) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1728
0,0080
0,68
Japanischer Yen
172,54
-0,3500
-0,20
Britische Pfund
0,8679
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,9363
-0,0022
-0,23
Hongkong-Dollar
9,1445
0,0570
0,63
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten im Blick: ATX schwächer -- DAX in Rot -- US-Börsen nach neuen Rekorden in Rot -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag leichter. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

