13.07.2026 21:03:38

Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im US-Handel aufgrund zunehmender Spannungen im Nahen Osten zum US-Dollar etwas nachgegeben und ist unter die Marke von 1,14 Dollar gerutscht. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1387 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1424 (Freitag: 1,1430) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8753 (0,8748) Euro gekostet.

Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Zugleich drohte er, dass die Vereinigten Staaten fortan für die sichere Fahrt durch die Straße von Hormus Einnahmen von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Montag den Iran erneut angegriffen, nachdem bereits am Wochenende Angriffe erfolgt waren./edh/he

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
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