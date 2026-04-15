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15.04.2026 20:53:39
Devisen: Eurokurs stabil im Bereich von 1,18 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach jüngsten Kursgewinnen stabil gehalten. Im New Yorker Handel wurden für die europäische Gemeinschaftswährung 1,1798 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1780 (Dienstag: 1,1793) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8488 (0,8479) Euro gekostet.
Konjunkturdaten gaben dem Euro keine neue Richtung. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen.
Im Fokus blieben zur Wochenmitte die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. "Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten", schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung./jkr/he/ajx/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1802
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0,0006
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0,05
|Japanischer Yen
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187,59
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0,3100
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0,17
|Britische Pfund
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0,8701
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0,0007
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0,08
|Schweizer Franken
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0,9227
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0,0017
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0,18
|Hongkong-Dollar
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9,2453
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0,0054
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0,06
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.