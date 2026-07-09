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09.07.2026 20:56:38
Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel kaum noch bewegt. Nach wie vor halten sich damit die Auswirkungen des zugespitzten Iran-Krieges auf das Währungspaar in engen Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1433 US-Dollar und lag damit auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1435 (Mittwoch: 1,1404) Dollar festgesetzt./bek/he
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1432
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0,0012
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0,11
|Japanischer Yen
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185,612
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-0,0180
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-0,01
|Britische Pfund
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0,8523
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-0,0005
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-0,05
|Schweizer Franken
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0,9224
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-0,0004
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|Hongkong-Dollar
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8,9582
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0,0081
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0,09
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