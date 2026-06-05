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05.06.2026 16:13:38
Devisen: Eurokurs unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1640 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nicht verändert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1640 (Donnerstag: 1,1640) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8591 (0,8591) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86433 (0,86490) britische Pfund, 186,08 (186,01) japanische Yen und 0,9175 (0,9168) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1525
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-0,0090
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-0,77
|Japanischer Yen
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184,55
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-1,2400
|
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-0,67
|Britische Pfund
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0,8641
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-0,0008
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-0,09
|Schweizer Franken
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0,9177
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0,0008
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0,09
|Hongkong-Dollar
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9,0302
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-0,0675
|
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-0,74
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