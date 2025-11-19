19.11.2025 20:52:38

Devisen: Eurokurs weitet Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im späten US-Devisenhandel auf den niedrigsten Stand des Tages gefallen. Im Tief notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1518 US-Dollar. Es war der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten und der tiefste Stand seit fast zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1583 (Dienstag: 1,1590) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8633 (0,8628) Euro gekostet.

Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug erneut unter Druck geriet. Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bewegte das Währungspaar am Abend nicht nennenswert./bek/he

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1529
-0,0053
-0,46
Japanischer Yen
180,961
0,8710
0,48
Britische Pfund
0,8832
0,0024
0,27
Schweizer Franken
0,9291
0,0031
0,33
Hongkong-Dollar
8,9795
-0,0355
-0,39
